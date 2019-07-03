Брюссель, , 17:38 — REGNUM

Новый глава Европарламента Давид Сассоли не видит предпосылок для изменения санкционной политики Европейского союза в отношении России. Об этом он заявил 3 июля на пресс-конференции в Брюсселе.

«Эти решения принимались в соответствии с демократическими процедурами», — сказал Сассоли, добавив, что у него есть свои соображения на эту тему, однако он не считает должным высказывать их как председатель Европарламента.

Как отметил Сассоли, на сегодняшний день не наблюдается изменений в подходах к вопросу санкций ни со стороны Европейского совета, ни со стороны Еврокомиссии, ни со стороны фракций в Европарламенте.

Напомним, итальянский депутат Давид Сассоли был избран новым председателем Европарламента на сегодняшнем заседании законодательного органа. В поддержку его кандидатуры высказались 345 из 667 участвовавших в голосовании депутатов.

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