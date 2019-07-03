Москва, , 17:32 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет га культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Закон опубликован сегодня, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что в Российской Федерации зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия. Эти препараты производятся государственными предприятиями из импортируемых в страну фармацевтических субстанций.

Правительство Российской Федерации выяснило, что международный рынок фармацевтических субстанций, необходимых для производства препаратов опия, контролируется группой из 10 компаний. При этом девять из этих компаний находятся в юрисдикции государств, которые ввели против Российской Федерации санкции по политическим мотивам.

Чтобы осуществить импортозамещение в этом сегменте и был подписан данный закон. Теперь в России отменяется запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. закон определяет порядок культивирования этих растений.