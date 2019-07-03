Анкара, , 17:38 — REGNUM

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Тегеране с речью на церемонии, посвященной Национальному дню промышленности и шахт Исламской Республики, заявил, что его стране и Турции удалось на 35% перевести двусторонний товарооборот на внедолларовые взаиморасчёты. По его словам, по итогам 2018 года свыше трети всей взаимной торговли Иран и Турция осуществили в своих национальных валютах.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мохаммад Джавад Зариф отметил: «Роль доллара США в международных сделках снижается. Недавно Россия и Китай договорились проводить свои операции без использования доллара. В прошлом году 35% наших торговых операций с Турцией были совершены без доллара. Даже Индия и ОАЭ, которые являются союзниками США, решили отказаться от доллара при проведении взаимных торговых операций».

По словам главы иранской дипломатии, Иран должен полагаться на внутреннее производство, чтобы еще больше снизить влияние доллара на свою экономику. Он подчеркнул: «Давление, оказываемое США на Иран, не является свидетельством американской мощи и нашей слабости. Скорее напротив — это результат неоднократных неудач США касательно Исламской Республики».