Анкара, , 17:39 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением для журналистов после встречи с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что Турция получит первые батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400 до 10 июля 2019 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Несмотря на свою команду, Трамп использовал четкие и искренние выражения. Это заслуживает одобрения. Некоторые круги более не должны высказываться по поводу С-400, потому что господин Трамп, сделав это заявление, обозначил свою позицию».

По словам президента Турции, Трамп признал, что Турция испытывает необходимость в С-400. Турецкий лидер уточнил: «Господин Трамп не говорил о том, что они введут против нас санкции. Относительно С-400 он сказал, что мы правы насчёт того, что это несправедливость. Это очень важно. Когда мы встретились втроем с господином Путиным, он также говорил разумно. Я думаю, что мы преодолеем эти процессы без каких-либо затруднений».