Анкара, , 17:38 — REGNUM

В статье Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана под названием «Турция и Китай — страны с общими перспективами», опубликованной в одном из ведущих китайских изданий «Global Times» в преддверии переговоров главы турецкого государства с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине, говорится, что многовековое сотрудничество между двумя народами сегодня продолжает укрепляться благодаря инициативе «Один пояс, один путь», осуществляемой под руководством председателя КНР.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Турецкая Республика является решительным сторонником проекта. Мы стали одной из первых стран, поддержавших эту инициативу еще в 2013 году». Он также подчеркнул, что в ее основе лежит возглавляемая Турцией инициатива «Средний Коридор», которая является важным компонентом китайского проекта, связывающим Турцию с Грузией и Азербайджаном по железной дороге, пересекающим Каспийское море и достигающим Китая через Туркменистан и Казахстан».

Турецкий лидер призвал китайское бизнес-сообщество к более активному инвестированию в турецкую экономику, которая расположена на пересечении Азии и Европы и является сердцем проекта «Один пояс и один путь». В его статье говорится: «К нашим целям относится доведение объемов двусторонней торговли с Китаем до 50 млрд долларов, а затем и до 100 млрд».