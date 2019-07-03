Анкара, , 17:37 — REGNUM

В статье Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана под названием «Турция и Китай — страны с общими перспективами», опубликованной в одном из ведущих китайских изданий «Global Times» в преддверии переговоров главы турецкого государства с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине, говорится, что Турция разделяет перспективы Китая в вопросах поддержания мира во всем мире, обеспечения глобальной безопасности и стабильности, содействия многосторонности и поддержки принципа свободной торговли.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в период, когда формируется новый миропорядок, на Турцию и Китай ложится большая ответственность. Он подчеркнул: «Сегодня мир находится в поисках нового многополярного баланса. Необходимость нового международного порядка, который будет служить интересам всего человечества, предельно ясна. Турция и Китай, древнейшие цивилизации мира, обязаны внести свой вклад в создание этой новой системы».

Турецкий лидер также отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, Турция и Китай на протяжении многих веков поддерживали тесные экономические и культурные связи. В его статье говорится: «Китайский и турецкий народы, являющиеся представителями древних культур, расположенных на противоположных концах азиатского континента, внесли значимый вклад в развитие человечества, содействовали развитию торговых и культурных связей посредством Шелкового пути».