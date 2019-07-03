Анкара, 3 июля 2019, 17:38 — REGNUM
Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что сотрудники сил безопасности Турции продолжают успешную и эффективную борьбу с организованной преступностью и терроризмом.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Исмаил Чатаклы отметил, что с января по июнь 2019 года в ходе антитеррористических операций на территории страны было нейтрализовано 649 террористов, а также 381 лицо, причастность которого к террористической деятельности была доказана, подверглось аресту.
Исмаил Чатаклы уточнил, что непосредственно в июне 2019 года, сотрудники подразделений полиции и внутренних войск нейтрализовали 166 террористов.