Иерусалим, , 17:37 — REGNUM

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац посетил Абу-Даби, где принял участие в климатической конференции ООН. Как 1 июля сообщило израильское информационное агентство Maariv, это был первый визит в ОАЭ столь высокопоставленного представителя правительства Израиля.

На полях конференции министр Кац встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с официальными лицами правительства ОАЭ. На встречах обсуждался целый ряд вопросов, а именно — ситуация в регионе, проблема водоснабжения, борьба с терроризмом, сотрудничество в сфере высоких технологий, сельского хозяйства и энергетики.

Глава МИД Израиля отметил, что Израиль нацелен на сближение со странами Персидского залива. Кроме того, политик выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.