Иерусалим, , 17:37 — REGNUM

2 июля экс-премьер Израиля Эхуд Барак провел пресс-конференцию в отеле Dan в Тель-Авиве, в ходе которой представил планы своей партии на ближайший период. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

Политик заявил, что в планах его новой партии, название которой еще не было оглашено, отменить закон о призыве. По мнению Барака, положение о призыве на военную службу «не работало и не будет работать». Вместо действующего закона партия предложит программу интеграции, учитывающую интересы ортодоксов и арабов.

Отвечая на вопрос о послевыборном периоде, Барак заявил, что его партия не войдет в коалицию с действующим премьером Биньямином Нетаньяху.

Напомним, что экс-премьер Израиля заявил о создании собственной партии 26 июня. Предвыборная программа Барака и его коллег будет представлена в ближайшее время.