Киев, 3 июля 2019, 17:17 — REGNUM
Политический эксперт Остап Смук приветствовал углубление сотрудничества Украины и Канады в оборонном и военном-промышленном секторах. Соответствующее заявление Смук сделал 3 июля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги визита президента Владимира Зеленского в Канаду.
По его словам, визит Зеленского в Канаду был успешным.
Он считает, что более серьезные экономические соглашения Украина и Канада подпишут после завершения парламентских выборов и формирования нового Кабмина Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля пресс-служба президента Зеленского проинформировала, что в Торонто глава украинского государства и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили дальнейшее сотрудничество государств в сфере безопасности и обороны.
В частности, Зеленский сообщил о договоренности в поставках Украине канадской бронетехники и открытии нового производства на украинской территории. Соглашение будет подписано в ближайшее время.
Президент также отметил, что Киев заинтересован углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года.