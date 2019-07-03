Североморск, Мурманская область, , 16:34 — REGNUM

Те, кто идут в испытатели — настоящие герои: они знают, что рискуют собой, но не отказываются от выбранного и важного для страны дела, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июля, комментируя сообщения о трагическом инциденте на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Как сообщалось ранее, на аппарате, который занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, при проведении батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения. Благодаря самоотверженным действиям экипажа пожар удалось потушить.

«Как было бы хорошо, если бы опасные исследования, испытания новой техники не сопровождались бы гибелью исследователей! Но в этой рискованной работе порой что-то происходит не так, как предполагалось…

Без новой военной и исследовательской техники — подводной, воздушной, морской, сухопутной, подземной, космической, — без проводимых на ней исследований нашей стране не выжить. Низкий поклон и слава тем, кто её создаёт, испытывает, работает на ней с риском для жизни.

С детства очень люблю фильм «Им покоряется небо» — о лётчиках-испытателях. Главного героя в 1942 году отзывают с фронта на более важную работу: чтобы после победы над одним агрессором у страны были новые самолёты, способные остановить новых агрессоров. Он погибает, и в этом правда жизни.

Испытатели и исследователи жертвуют собой, а освоенная ими техника, полученные ими знания служат стране. Но не это самое главное. Самое главное, что те, кто идёт на такую работу, знают, на что они идут. Знают, что рискуют жизнью, и всё равно идут на глубину. Это настоящие герои. Они погибли, делая дело даже более нужное и важное для нашей страны, чем её защита на фронте.

Светлая им память!».