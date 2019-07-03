Бишкек, , 16:23 — REGNUM

В киргизской столице сегодня, 3 июля, состоялся митинг сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, требующих от властей республики прекратить его политическое преследование, передает корреспондент ИА REGNUM.

Акция протеста проходила под лозунгами «Соке болбой калды» — «Соке уже не тот» (подразумевается действующий президент Сооронбай Жээнбеков — прим. ИА REGNUM ) и «Эски «элита» кетсин! Жаны элдик лидерлер келсин!» — «Старая «элита» уходи! Новые народные лидеры приходите!».

Участники митинга, количество которых превысило 500 человек, выдвинули ряд требований к нынешнему президенту Киргизии, правительству и парламенту: прекратить беззаконие, отправить кабинет министров в отставку, создать «правительство народного доверия», сменить руководство силовых ведомств и генпрокуратуры, освободить из-под ареста политических оппонентов властей, провести люстрацию правительственных чиновников и депутатов, сократить расходы на госаппарат и допустить на руководящие госдолжности новых людей.

В случае невыполнения этих требований в течение двух месяцев митингующие обещают начать массовые акции протеста не только в столице, но и в регионах страны. А также будут требовать досрочной отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента.

Читайте также: «Мы не сопли, мы — элита»: парламент возмутили слова экс-главы Киргизии

Перед своими сторонниками на митинге выступил экс-президент Алмазбек Атамбаев, подчеркнувший, что заявления некоторых депутатов республиканского парламента о том, что он хочет разделить страну по региональному признаку — на север и юг, являются неправдой.

«Пусть меня лишают неприкосновенности, главное, чтобы на моих ребят не было гонений. Я готов защищать их. Я хочу сказать Сооронбаю, что играть с огнем — плохо», — подчеркнул он.

Также бывший глава государства акцентировал внимание на том, что «надо дать дорогу молодым».

«Некоторые говорят, что мне нужна власть, но мне ничего не надо. Если они так будут думать, то они не проживут дальше осени. На их место должны прийти чистые люди. Меня должны судить только за то, что я привел к власти Жээнбекова», — подытожил Атамбаев.

После выступления экс-президента Алмазбека Атамбаева митинг завершился.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня 2019 года парламент Киргизии большинством голосов поддержал документ о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. «За» проголосовали 103 депутата и лишь 6 парламентариев — «против».

Теперь Атамбаева могут арестовать и привлечь к уголовной или административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства.

Читайте также: Экс-президент Киргизии: «Буду отстреливаться, если меня приедут арестовать»