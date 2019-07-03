Севастополь, , 16:19 — REGNUM

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал от местного Законодательного собрания вновь рассмотреть законы о гербе и флаге города, предлагая узаконить советские символы. Об этом 3 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

«В целях установления описания и порядка официального использования герба и флага Севастополя, требую созыва внеочередного заседания Законодательного собрания», — указано в письме губернатора.

Внеочередное пленарное заседание должно состояться не позднее 12 июля. Законопроекты, которые предлагает губернатор, предполагают утверждение ныне используемой символики — советской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о гербе и флаге Севастополя уже обсуждался летом 2018 года. На сайте городского правительства провели опрос, по результатам которого подавляющее большинство горожан, 79%, выступили за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант городского символа проголосовали лишь 18% горожан. 3% севастопольцев решили, что городу необходимо разработать новую символику.

Депутаты Законодательного собрания отклонили законопроект, предполагавший сохранение действующего герба города-героя, заявив о необходимости городского референдума по данному вопросу.

Об этом: Севастопольские депутаты предлагают провести референдум по вопросу герба

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