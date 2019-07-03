3 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Ведущая японская газета «Асахи симбун» рекомендует администрации Абэ выработать более долговременный и широкий подход к переговорам о мирном договоре с Россией, продолжая конструктивный диалог с этой страной. Он должен прекратить гнаться за фантазиями в условиях жесткой мировой дипломатии, заключает «Асахи симбун».

Анатолий Кошкин, , 16:14 — REGNUM

И рекомендует уходить от фантазий по поводу Курильских островов

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Япония должна продолжать переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора в тихой и спокойной обстановке, заявил премьер-министр страны Абэ Синдзо в ходе дебатов в преддверии начала кампании по выборам в верхнюю палату парламента Японии. Как известно, слова «заключение мирного договора» являются эвфемизмом удовлетворения необоснованных требований Токио «вернуть» южную часть Курильских островов, вот уже более 70 лет законно входящих в состав нашего государства. «В тихой и спокойной обстановке» в понимании японской стороны означает тайные переговоры, о которых не должны знать ни японский, ни российский народы. При этом Абэ опасается, что-де «любые резкие высказывания по этой теме лишь осложняют разрешение ситуации и переговоры». А то, что ведение «секретных переговоров» в XXI веке не что иное, как забавный анахронизм, японского лидера, видно, не смущает. Тем более в ситуации, когда Россия, по словам президента РФ Владимира Путина, вовсе не собирается «спускать российский флаг» на Курилах.

Вот и ведущая японская газета «Асахи симбун» отмечает: «На сегодняшний день вполне очевидно, что переговоры Японии с Россией о подписании двустороннего мирного договора уперлись в глухую стену».

Сообщая читателям, что Абэ пошел на серьезную уступку, якобы согласившись отойти от требования всех четырех островов и выдвинув просьбу вернуть только два из них, газета не приводит подтверждения того, что японский премьер действительно и всерьез согласен удовлетвориться «синицей в руках» и прекратить возжелать «журавля в небе». Ведь генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ, напротив, из раза в раз повторяет, что правительство сохраняет «базовую позицию о требовании всех северных территорий».

Однако, по словам «Асахи», и эта «уступка провалилась». Газета считает, что администрация Абэ должна признать провал своей стратегии в вопросе о территориях и пересмотреть свою стратегию. Ибо не помогли и уступки, выразившиеся в воздержанности Токио от употребления ранее повсеместных выражений «возвращение четырех островов» или «территории, входящие в состав Японии». А также устранение из «синей книги по дипломатии» указания на то, что «четыре острова принадлежат Японии». В ответ Россия продолжает занимать бескомпромиссную позицию, заявляя, что не может вести переговоры, пока Токио не признает все четыре острова российской территорией. При этом Кремль отказывается именовать эти острова по-японски «северными территориями», отмечает газета.

Находится в совершенном противоречии и заявление президента Путина о том, что в Совместной декларации 1956 года не указано, что речь идет о передачи суверенитета над двумя островами (Шикотана и Хабомаи). К тому же Путин, в отличие от Абэ, никогда не говорил, что разрешит спор «своими руками». Более того, в сентябре прошлого года он вдруг предложил подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий, напоминает «Асахи». Тем самым дав понять, что территориальные противоречия должны быть отложены. А Абэ ложно воспринял эти слова Путина как проявление его стремления заключить мирный договор. По мнению газеты, Абэ допустил большую ошибку, переключив внимание только на возвращение двух островов. То, что Абэ не понял истинных намерений Путина при предложении мирного договора без предварительных условий, является проявлением постыдной дипломатической наивности, остро критикует «Асахи».

Не щадя своего премьер-министра, «Асахи» пишет: «Русский вопрос проявил глубокие изъяны подходов Абэ к дипломатическим проблемам, когда он слишком полагается на свои личные связи с иностранными лидерами при решении сложных вопросов внешней политики. Он не смог проявить внимания к важным изменениям в международной обстановке, таким как ухудшение отношений России с США и ее усилия расширить связи с Китаем. Вне сомнения, избранная Абэ «дипломатия объятий» не позволит распутать сложный вопрос суверенитета островов.

Видимо, Абэ перестарался в добывании дипломатических очков для предстоящих в июле выборов в верхнюю палату парламента. Абэ не дал парламенту честного, прямого объяснения по поводу изменений политики в отношении территориального спора».

Газета рекомендует администрации Абэ выработать более долговременный и широкий подход к переговорам о мирном договоре с Россией, продолжая конструктивный диалог с этой страной. Он должен прекратить гнаться за фантазиями в условиях жесткой мировой дипломатии, заключает «Асахи симбун».