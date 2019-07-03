Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM

Отряд военных моряков-подводников, в котором несли службу 14 офицеров, погибших 1 июля в Баренцевом море на атомном глубоководном аппарате АС-31, имеет неофициальное название «Водолазный кулак».

ВЧ №45707 в Петергофе (скриншот yandex.ru/maps) Https://yandex.ru/maps

Этот отряд размещается на территории секретной войсковой части №45 707, дислоцированной в Петергофе, сообщает 3 июля телеканал «Санкт-Петербург».

По данным источника, в связи с трагедией на Северном флоте сегодня эту войсковую часть проверяют сотрудники военной контрразведки и военного следственного управления.

Как утверждают некоторые СМИ, моряки-подводники Главного управления глубоководных исследований ВМФ России, помимо научно-исследовательской деятельности в интересах оборонного ведомства, занимаются ведением военной разведки.

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Как сообщалось, 1 июля на российском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Среди них — семь капитанов первого ранга, двое Героев России. В Североморске находится министр обороны Сергей Шойгу, который лично руководит расследованием причин ЧП.

По его словам, ценой своих жизней морякам удалось прекратить пожар на глубоководном судне, спасти товарищей и сам аппарат. Всех погибших офицеров представят к государственным наградам, сказал Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что военные проводили важные исследования по изучению гидросферы Земли. Это были уникальные военные специалисты и профессионалы высокого класса.

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