Санкт-Петербург, 3 июля 2019, 16:06 — REGNUM
Отряд военных моряков-подводников, в котором несли службу 14 офицеров, погибших 1 июля в Баренцевом море на атомном глубоководном аппарате АС-31, имеет неофициальное название «Водолазный кулак».
Этот отряд размещается на территории секретной войсковой части №45 707, дислоцированной в Петергофе, сообщает 3 июля телеканал «Санкт-Петербург».
По данным источника, в связи с трагедией на Северном флоте сегодня эту войсковую часть проверяют сотрудники военной контрразведки и военного следственного управления.
Как утверждают некоторые СМИ, моряки-подводники Главного управления глубоководных исследований ВМФ России, помимо научно-исследовательской деятельности в интересах оборонного ведомства, занимаются ведением военной разведки.
Читайте также: Экипаж атомной подводной станции погиб из-за объемного пожара
Как сообщалось, 1 июля на российском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Среди них — семь капитанов первого ранга, двое Героев России. В Североморске находится министр обороны Сергей Шойгу, который лично руководит расследованием причин ЧП.
По его словам, ценой своих жизней морякам удалось прекратить пожар на глубоководном судне, спасти товарищей и сам аппарат. Всех погибших офицеров представят к государственным наградам, сказал Шойгу.
Глава Минобороны заявил, что военные проводили важные исследования по изучению гидросферы Земли. Это были уникальные военные специалисты и профессионалы высокого класса.
Читайте также: Боролись до конца: Шойгу рассказал о героизме погибших моряков