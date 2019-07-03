Курск, , 16:02 — REGNUM

В Курске в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора на избирательных участках установят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Курской области.

Комплексы установят на 110 избирательных участках областного центра, где голосуют больше всего людей. В Железнодорожном округе КОИБы будут стоять на 10 участках, в Сеймском — на 35, в Центральном — на 65.

На участках будут дежурить операторы КОИБ, которые будут консультировать избирателей по поводу работы технического устройства.

В единый день голосования 8 сентября жители Курской области будут выбирать губернатора, в одномандатном округе №3 также пройдут дополнительные выборы в облдуму, в округе №7 — дополнительные выборы депутата городского совета.

На пост губернатора претендуют пять человек: замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» и депутат Железногорской гордумы Николай Карцев («Справедливая Россия»), врио губернатора Роман Старовойт («Единая Россия»), депутат Курской облдумы Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ) и директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»).