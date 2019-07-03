Киев, , 16:05 — REGNUM

США обеспокоены растущим числом нападений на участников демократического процесса на Украине, сказано 3 июля на странице посольства США в социальной сети Twitter.

«Кандидаты в депутаты и волонтёры заслуживают иметь возможность вести законную и мирную кампанию, не боясь нападения или преследования. Мы обеспокоены недавними известиями о нападениях и вандализме, направленных против различных людей и групп, которые участвуют в демократическом процессе Украины», — заявили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на журналиста издания Strana.ua напал участник акции протеста против регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной рады.

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