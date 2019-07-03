Калуга, , 15:53 — REGNUM

В Калужской области на стартовавших шести муниципальных избирательных кампаниях проходит процедура выдвижения кандидатов. Как сообщили 3 июля корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Калужской области, в территориальные избирательные комиссии поступают уведомления избирательных объединений о проведении конференций по выдвижению кандидатов на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов Kaluga.izbirkom.ru

Мероприятия провели региональные и местные отделения политических партий ЛДПР, «Партия дела», «Казачья партия Российской Федерации», «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

По данным на 1 июля 2019 года, уведомление о проведении конференции по выдвижению кандидатов на муниципальных выборах поступило от политической партии КПРФ. Также поступают заявления от кандидатов в порядке самовыдвижения.

В единый день голосования 8 сентября в Калужской облсти состоятся выборы депутатов городской думы Балабаново и думы села Перемышль, дополнительные выборы депутатов Юхновского районного собрания, депутатов Ульяновского районного собрания», депутатов собрания представителей посёлка Воротынск и выборы депутата городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу №19.

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов осуществляют территориальные избирательные комиссии Боровского, Перемышльского, Юхновского, Ульяновского, Бабынинского районов и Московского округа города Калуги.