Киев, , 15:51 — REGNUM

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возможности баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он заявил 3 июля в интервью изданию Liga.net.

«Многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого», — рассказал он изданию.

Климкин отметил, что намерен создать свою команду, в которой соберутся «особенные люди».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает выполнять обязанности министра и уходит в «политический отпуск».

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