Москва, , 15:42 — REGNUM

Трансформация мира к многополярной модели международной политики уже состоялась, однако нежелание ряда стран смириться с этим приводит к росту конфронтации на планете. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарноом заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».

«Очевидна трансформация (мира) к многополярности. При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности. Всё это препятствует совместной работе», — заявил Путин.

По его мнению, вернув в модели глобального развития понятия суверенитета, права народов на самобытность своего пути, мировому сообществу удастся выйти на «работающие договорённости».

«В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир. Его глобальная поветска — сложная и противоречивая», — подчеркнул президент.

«Она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленними угрозами, ответы на которые могут быть и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом, при стремлении государств обсуждать и находить коллективные решения общих трудных проблем в быстро меняющемся мире», — указал Путин.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.

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