Киев, , 15:41 — REGNUM

На Украине могут ввести административную ответственность за использование нецензурной лексики в средствах массовой информации. Соответствующий законопроект, который предусматривает штрафы за использование мата, в Верховной раде Украины зарегистрировала инициатор проекта «О противодействии сквернословию», депутат украинского парламента Ольга Богомолец.

Как следует из пояснительной записки к документу, опубликованной на сайте Рады, авторы инициативы предлагают предусмотреть в Кодексе Украины об административных правонарушениях штрафы за использование мата во время трансляции телерадиопередач (от 40 до 75 необлагаемых минимумов доходов граждан). Подобные действия, совершённые публичным лицом во время трансляции телерадиопередач, планируется наказывать штрафом в размере от 75 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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За распространение материалов, содержащих нецензурную брань, СМИ или в сети интернет инициаторы закона просят предусмотреть штраф от трёх до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Все эти действия предлагается приравнять к мелкому хулиганству и внести соответствующие изменения в статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Доходы от штрафов предложено направлять на поддержку и развитие Украинского культурного фонда.

Документ сначала будет рассмотрен комитетом парламента по вопросам свободы слова и информационной политики.

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