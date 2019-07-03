Москва, , 15:40 — REGNUM

Главной глобальной задачей сегодня становится обеспечение развития новых технологий без ущерба для экологии и граждан. Как передает корреспондент 3 июля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Развитие парламентаризма».

«Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной политической жизни, в укреплении демократических институтов. Но в том случае, если мы все будем помнить о главном — что цифра не заменит свободу. Что именно народ всегда является источником власти. Что именно человек, его права, в основе основ», — заявил Путин.

В этой связи, отметил глава государства, одной из основных задач сегодня становится вопрос обеспечения технологического развития без ущерба для жизни людей.

«Важнейшая цивилизационная задача — защита планеты от экологической и климатической деградации. Не спекуляции вокруг этой острейшей темы, не отказ от прогресса, не скатывание к архаике и примитивным решениям, а действительно поиск баланса между техно‑ и экосферой», — заявил Путин.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран.

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