Страсбург, Франция, 3 июля 2019, 15:36 — REGNUM
Новым председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид Сассоли. Об этом говорится в сообщении законодательного органа.
Из 667 участвовавших в голосовании депутатов в поддержку Сассоли высказались 345 человек. Для победы итальянцу нужно было набрать не менее 334 голосов.
Нового главу Европарламента выбрали во втором туре. В первом туре никому из четырех кандидатов не удалось набрать 50%+1 голос.
В июле 2014 года Сассоли избрали, а в январе 2017-го — переизбрали заместителем главы Европарламента. Место спикера к парламентарию перешло от итальянца Антонио Таяни. Сассоли предстоит руководить законодательным органом 2,5 года.
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