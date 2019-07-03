Улан-Батор, , 15:34 — REGNUM

Объединенный совет монгольских выпускников зарубежных вузов, куда входит Ассоциация выпускников Иркутских высших учебных заведений, запустил в Монголии благотворительную акцию, цель которой — помочь жителям Иркутсткой области России, пострадавшим от наводнения.

Организаторы планируют собрать предметы первой необходимости, продукты питания, теплые вещи, одеяла, ковры, консервы, деньги. Также планируется пригласить 100 детей из Иркутской области, семьи которых остались без крова в результате стихийных бедствий, на отдых в детских лагерях Монголии. По предварительному расчёту, для отдыха 100 детей в детских лагерях требуется 50 млн тугриков (примерно 1,2 млн рублей).

«Акция началась с 2 июля. Мы, организаторы, встретились с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, он обещал поддержать нас и призывал народу активно участвовать в этой акции. Также мы сотрудничаем с Российским центром науки и культуры в Улан-Баторе. Мы надеемся, что неравнодушные монголы будут помогать жителям соседней страны в трудные минуты» —, сказал корреспонденту ИА REGNUM в Монголии президент Объединенного совета монгольских выпускников зарубежных вузов Алтанхуягийн Хосхуу.

По словам организаторов в социальной сети монголы активно поддерживают благотворительную акцию и предлагают помощь.