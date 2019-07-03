Киев, , 15:32 — REGNUM

На Украине обсуждают решение главы Верховной рады Андрея Парубия отменить приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами Рады, назначенными на 21 июля.

ИА REGNUMнапоминает, что сам Парубий мотивировал свое решение тем, что «любое влияние России на украинские выборы — недопустимо».

«Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора — России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны», — заявил он.

То, что Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами на Украине, подтвердил и народный депутат Рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. От оценки этого факта Арьев воздержался.

Эксперт Максим Гольдарб, в свою очередь, подчеркивает, что решение спикера парламента Украины об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы абсолютно незаконно.

«Вопросы приглашения/неприглашения и участия/неучастия иностранных наблюдателей — исключительная компетенция ЦИК», — отмечает политолог.

Комментариев от президента Украины Владимира Зеленского и ЦИК страны в настоящий момент не последовало.