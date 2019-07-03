Москва, 3 июля 2019, 15:28 — REGNUM
Цифровизация в сфере политики и государственного управления откроет новые возможности для участия граждан в законотворческой практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарном заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».
«Цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных несомненно окажут влияние и на политику, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику. Откроют новые горизонты для расширения прямой демократии, для непосредственного интерактивного участия граждан в принятии решений в формировании правовой базы от общенационального до местного уровня», — заявил Путин.
Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественно-политической жизни, в укреплении демократических институтов, отметил президент.
Но это возможно лишь в том случае, если «мы все будем помнить о главном — что цифра не заменит свободу».
«Именно народ всегда является источником власти. Именно человек, его права — в основе основ», — заявил Путин.
Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.
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