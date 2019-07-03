Москва, , 15:28 — REGNUM

Цифровизация в сфере политики и государственного управления откроет новые возможности для участия граждан в законотворческой практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарном заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».

Итоговое пленарное заседание II Международного форума «Развитие парламентаризма» Duma.gov.ru

«Цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных несомненно окажут влияние и на политику, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику. Откроют новые горизонты для расширения прямой демократии, для непосредственного интерактивного участия граждан в принятии решений в формировании правовой базы от общенационального до местного уровня», — заявил Путин.

Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественно-политической жизни, в укреплении демократических институтов, отметил президент.

Но это возможно лишь в том случае, если «мы все будем помнить о главном — что цифра не заменит свободу».

«Именно народ всегда является источником власти. Именно человек, его права — в основе основ», — заявил Путин.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.

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