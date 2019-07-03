Бишкек, , 15:27 — REGNUM

Заместитель министра финансов Киргизии Мирланбек Байгончоков подал в заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 3 июля.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял заявление и освободил его от занимаемой должности, подписав соответствующее распоряжение.

Отметим, что поводом для отставки мог стать скандал, связанный с выявленными счетной палатой Киргизии искажениями в отчетах министерства финансов данными на сумму 636,8 млн сомов (579,7 млн рублей). В этой связи надзорное ведомство направило представление на замминистра финансов.

На должность заместителя главы финансового ведомства вместо Байгончокова стал Абдыбалы тегин Суеркул. Распоряжение о его назначении на этот пост также сегодня, 3 июля, подписал глава кабинета министров.

ИА REGNUM напоминает, что Абдыбалы тегин Суеркул с марта 2007 года по март 2014 года занимал должность заместителя председателя правления национального банка Киргизии, а в период с марта 2014 года по июль 2019 года — советника председателя правления нацбанка.