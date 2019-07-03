Аяччо, Франция, , 15:26 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп прибыл на Корсику, один из регионов страны, 3 июля, чтобы продемонстрировать желание правительства разработать «индивидуальные» проекты для развития острова, сообщает Le Figaro.

Корсика (cc) meganesaintsulpice

«Из всех французских регионов корсиканская община уже имеет особый статус, который дает ей наибольшее количество полномочий», — заявил Эдуард Филипп во время беседы с главой исполнительного совета Корсики Жилем Симеони и главой Ассамблеи Корсики Жан-Гая Таламони 3 июля.

Издание отмечает, что на повестке дня конкретные программы: инвестиционный план, развертывание стратегии борьбы с бедностью, программы развития центров в Бастии и Аяччо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исполнительного совета Корсики Жиль Симеони заявил, что «готов к диалогу» с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом.

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