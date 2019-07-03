Аяччо, Франция, 3 июля 2019, 15:26 — REGNUM
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп прибыл на Корсику, один из регионов страны, 3 июля, чтобы продемонстрировать желание правительства разработать «индивидуальные» проекты для развития острова, сообщает Le Figaro.
«Из всех французских регионов корсиканская община уже имеет особый статус, который дает ей наибольшее количество полномочий», — заявил Эдуард Филипп во время беседы с главой исполнительного совета Корсики Жилем Симеони и главой Ассамблеи Корсики Жан-Гая Таламони 3 июля.
Издание отмечает, что на повестке дня конкретные программы: инвестиционный план, развертывание стратегии борьбы с бедностью, программы развития центров в Бастии и Аяччо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исполнительного совета Корсики Жиль Симеони заявил, что «готов к диалогу» с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом.
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