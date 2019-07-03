Москва, 3 июля 2019, 15:16 — REGNUM
Развитие цифровизации в сфере управления и экономики не заменит демократических механизмыов принятия решений, а, наоборот, улучшит их. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарноом заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».
«Цифра не заменит свободу. Именно народ всегда является источником власти. Именно человек, его права — в основе основ», — заявил Путин.
Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.
Читайте развитие сюжета: Новые технологии откроют новые горизонты для прямой демократии — Путин