Берлин, , 15:25 — REGNUM

Председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала состояние здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель стабильным. 3 июля вопросы о здоровье канцлера ей задали репортеры таблоида Bild потелефону.

«У Ангелы Меркель стабильное здоровье, — сказала Крамп-Карренбауэр. — Все те дни, что я нахожусь в Израиле, мы все время созваниваемся — у нее все хорошо».

Пристальное внимание к фигуре Меркель и ее здоровью лидер ХДС назвала доказательством того, что канцлер играет «потрясающе важную роль» в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июня Ангела Меркель дважды пережила недомогания во время официальных публичных мероприятий. Средства массовой информации «ставят диагнозы» канцлеру, в то время как пресс-служба правительства Германии и сама Меркель уверяют, что нет оснований для беспокойства о ее здоровье.

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