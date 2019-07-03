Москва, , 15:11 — REGNUM

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Забатурина прокурором Подмосковья. Соответствующий указ подписан главой государства 3 июля.

«Назначить на 5-летний срок Забатурина Сергея Владимировича — прокурором Московской области», — говорится в документе.

С июля 2017 года Сергей Забатурин занимал пост Московского межрегионального транспортного прокурора. В апреле 2019 года Московская областная дума одобрила его кандидатуру для назначения на должность прокурора Подмосковья.

До 13 марта 2019 года прокурором Подмосковья был Алексей Захаров, ныне занимающий пост заместителя генерального прокурора РФ. С 13 марта обязанности прокурора Подмосковья исполнял Валерий Войнов.

Читайте также: Мособлдума согласовала кандидатуру на должность прокурора Подмосковья