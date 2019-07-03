Найроби, , 15:07 — REGNUM

Президент Кении Ухуру Кеньятта направил президенту Танзании Джону Магуфули официальное письмо с извинениями за слова депутата Чарльза Каньи по отношению к танзанийским бизнесменам. В письме Кеньятта обосновал позицию правительства Кении в отношении произошедшего, передает газета Mwananchi.

Во вторник, 2 июля, посол Кении в Танзании Дан Казунгу передал письмо премьер-министру Танзании Кассиму Маджаливе, который получил послание от имени президента Магуфули в резиденции премьер-министра в районе Магогони города Дар-эс-Салам.

Напомним, что на прошлой неделе депутат из Кении Чарльз Нягуа Каньи был арестован после того, как он якобы заявил, что будет «избивать» всех иностранных бизнесменов, если те не покинут страну. Из-за слов депутата между Кенией и Танзанией разгорелся дипломатический скандал. Премьер-министр Танзании вызвал кенийского Верховного комиссара для объяснения ситуации.

При получении письма Маджалива заявил, что жители Танзании положительно восприняли меры правительства Кении, предпринятые в отношении Каньи. Это еще раз доказало, что произнесенные слова — это позиция одного человека, а не жителей и правительства Кении, подчеркнул премьер-министр. Пользуясь случаем, он призвал лидеров Восточноафриканского сообщества (ВАС) воздержаться от разжигания вражды между странами-членами организации.

«Экономическое сотрудничество между странами Восточной Африки, в частности торговое, будет успешным, если мы будем охранять мир, без этого мы будем с подозрением относиться друг другу, что затруднит взаимодействие», — заявил Маджалива.

Со своей стороны Казунгу отметил, что позиция президента Кении всегда была направлена на сотрудничество со всеми бизнесменами из стран Восточноафриканского сообщества (ВАС).

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат из Кении арестован по подозрению в угрозах иностранным бизнесменам