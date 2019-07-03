Москва, , 14:57 — REGNUM

Пока неизвестно, будет ли объявлен всероссийский траур в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота в Баренцевом море. Каких-либо решений на этот счёт ещё не принималось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Регионального — не знаю, нужно справиться у региональных властей», — посоветовал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, погибли 14 моряков-подводников. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске. Трагедия произошла 1 июля.

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Известно, что находившиеся на борту аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы. Все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

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