Москва, , 14:55 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин уведомлен о расследовании в отношении бизнесмена Сергея Петрова — основателя автодилера «Рольф». Однако подробности дела он не отслеживает, заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что главе государства доложили о факте разбирательства. Путин получил информацию, но не в деталях, отметил Песков и добавил, что Кремль никоим образом не может вмешиваться в следственные действия.

Президент не может отслеживать детально одно конкретное следствие, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, обыски в офисах компании «Рольф» — крупнейшего в России автодилера — произошли к конце июня. В отношении основателя и других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело о выводе средств за рубеж. Президент обратил внимание на это дело, так как журналисты задали ему после саммита G20 в Осаке соответствующий вопрос.

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