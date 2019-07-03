Москва, , 14:46 — REGNUM

Согласованный пакет кандидатур на ключевые посты в ЕС есть смысл рассматривать с точки зрения эффективности новых персонажей на их постах, но никто из них не играет решающей роли во взаимоотношениях с Россией, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Так, саммит ЕС согласовал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) — наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.

«Ни один из вышеназванных персонажей не играет решающей роли в выстраивании взаимоотношений с Россией, а потому колебания общего курса Брюсселя применительно к России с учетом новых лиц в еврокабинетах вряд ли будут иметь большую амплитуду. Они, скорее, исполнители, чем вершители», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор напомнил, что кандидаты должны еще пройти процедуру утверждения Европарламентом, а она, по его мнению, не обещает быть легкой. Так, с критикой предложенного «пакетного» решения по кандидатам уже выступили социал-демократы и «зеленые» в ЕП, свое слово наверняка скажут и крайне правые, рассуждает парламентарий.

«Поэтому будем ждать итогов голосования парламентариев, тогда и сделаем окончательные выводы», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидеры 28 стран — членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

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