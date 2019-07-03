Париж, , 14:50 — REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Словении Миро Церара в Париже 2 июля, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В ходе встречи министры обсудили основные вопросы европейской повестки дня, в частности, стратегическую программу Европейского союза (ЕС) на 2019−2024 годы.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Западных Балканах, последних событиях в Восточной Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в зоне Сахель.

По окончании переговоров главы МИД Франции и Словении подписали план действий по франко-словенскому стратегическому партнерству. В этом документе изложены основные направления сотрудничества на следующие три года на двустороннем, европейском и многостороннем уровнях. Договор разделен на три главы, посвященные укреплению политического партнерства, дальнейшему развитию экономических отношений и укреплению связей в области образования, исследований, культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в совместном коммюнике с главами МИД Германии и Великобритании призвали Иран воздерживаться от любых дальнейших действий, ставящих под сомнение ядерное соглашение.

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