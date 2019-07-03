Лондон, , 14:36 — REGNUM

Британские спецслужбы проводят набор сотрудников, владеющим русским языком. Об этом размещены соответствующие запросы в интернете. Об этом сообщает информационный телеканал RT.

Шпионаж

Нужны сотрудники для MI5, MI6 или GCHQ. MI5 — это британская контрразведка, а, MI6 — разведка. GCHQ — центр правительственной связи, спецслужба, которая ведет радиоэлектронную разведку и обеспечивает защиту информации правительственных органов и вооруженных сил.

В описании вакансий указывается, что знание русского языка может открыть увлекательную карьеру в разведке. Также говорится, что вступив в ряды MI5, MI6 или GCHQ, можно будет сыграть ключевую роль в защите Великобритании.

Обещается зарплата до 32 240 фунтов стерлингов. Два года назад по подобному запросу британцы обещали 30 490 фунтов стерлингов.

Сотрудников, владеющих русским языком, также активно ищет и Центральное разведывательное управление США.

Ряд экспертов считают, что большой потенциал вероятных кандидатов у британских и американских спецслужб есть в отношении граждан Украины либо выходцев с данной территории, переехавших на жительство в страны Запада.