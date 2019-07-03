Нур-Султан, 3 июля 2019, 14:24 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственную награду российскому музыканту Игорю Крутому, сообщили 3 июля в пресс-службе главы государства.
Игорь Крутой удостоен ордена «Достык» («Дружбы») II степени за «заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом «Достык» I степени вице-президента Европейской комиссии — верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.
Отметим, Игорь Крутой стал автором слов и музыки к гимну VII зимних Азиатских игр, которые прошли в Казахстане в 2011 году. Гимн Азиады-2011 исполнили Роза Рымбаева и Батырхан Шукенов.
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