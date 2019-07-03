Москва, , 14:23 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко интеграционные процессы России и Белоруссии, а также их дальнейшее развитие. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров лидером двух государств, которые состоятся 18 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 3 июля, на церемонии вручения верительных грамот в Кремле сообщил российский лидер Владимир Путин.

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«Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнёрами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге», — уточнил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз президент РФ Владимир Путин встречался с белорусским лидером Александром Лукашенко 30 июня в Минске — неформально. В столицу Белоруссии Путин прибыл для участия в церемонии закрытия II Европейских игр.

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