Москва, , 14:19 — REGNUM

Противоречия между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом Украины Владимир Зеленским свидетельствуют о потере управляемости политическими процессами в стране. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Ситуация вокруг министра иностранных дел, который не подчиняется президенту — это и мятеж, и саботаж, и обструкция, всё, что угодно. И это говорит о том, что неуправляемость в Украине нарастает, а она в Украине чревата самыми страшными событиями», — заявил Скачко.

Об этом свидетельствуют и другие события. Так, 1 июля в районе населённого пункта Водяное в Волновахском районе ВСУ потеряли бронемашину «Хамви», которую назвали «санитарным автомобилем».

При этом тут же была обвинена народная милиция ДНР, которая якобы обстреляла бронеавтомобиль из ПТРК. Позже наблюдатели обратили внимание, что на фото с остатками машины, представленном украинской стороной, заметна станина для пулемёта.

«Кто-то в целях провокации обстрелял «Хаммер», куда посадили двух медицинских работников без опознавательного «Красного креста», зато с турелью для крупнокалиберного пулемёта наверху. И запустили их, кто-то действительно стрелял. Туррель на санитарную машину для крупнокалиберного пулемёта не ставится. Это была специально чья-то провокация. Провокация как свидетельство нарастающей неуправляемости на Украине», — считает Скачко.

Отметим, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин самовольно отверг российскую ноту о возвращении задержанных украинских моряков. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский направил премьеру Владимиру Гройсману письмо с призывом привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.