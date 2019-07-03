Москва, , 14:25 — REGNUM

Украинские акции протеста всё больше напоминают зверства немецких солдат на оккупированных территориях. Об этом 3 июля заявил секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, 2 июля в Харькове группа украинских радикалов, которые «казнили» через повешение чучела с приклеенными снимками лиц депутатов городского совета, которые вернули историческое название проспекту Маршала Жукова. Спустя сутки аналогичная акция неонацистов прошла в центре Киева. Эти действия Романович назвал очень похожими на казни через повешение, которые практиковали солдаты Вермахта в отношении граждан СССР.

«Мороз по коже идёт. Идёт ассоциация с оккупацией. Это безумство. Народ Украины, Белоруссии, России вешали таким образом. И это используется в избирательной кампании сейчас. Как себе можно представить цивилизованную страну, где такое происходит?» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал в скором времени восстановить бюст маршалу СССР Георгию Жукову.

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