Москва, , 14:13 — REGNUM

Центризбирком России утвердил перечень из 30 участков для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва. Решение принято 3 июля на заседании ЦИК.

«Утвержден перечень из 30 цифровых избирательных участков в Москве для голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Перечень будет опубликован на сайте ЦИК России», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИК РФ.

Цифровые участки будут разделены по административным округам столицы. Больше всего их в ВАО, ЮВАО, ЗАО — по четыре. В ЦАО, СВАО, СЗАО, ЮАО по три участка. В САО и ТАО по два. По одному участку в ЮЗА и Зеленограде.

Единый день голосования состоится 8 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, об отсутствии интереса к выборам в Московскую городскую думу заявили 89% опрошенных ВЦИОМ. Не обсуждают эту тему со знакомыми 77%.

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