Джокьякарта, Индонезия, , 14:15 — REGNUM

Правительства Индонезии и Индии организовали первую встречу представителей двух делегаций для обсуждения тем, связанных с консульскими вопросами и дипломатическими учреждениями 1−3 июля 2019 года в Джокьякарте (Индонезия), сообщает МИД Индонезии.

Делегацию Индонезии возглавлял глава протокола и консульской службы Андри Хади, а делегацию Индии возглавил заместитель министра иностранных дел Санджив Арора.

В МИД Индонезии сообщили, что консульские встречи являются частью укрепления стратегического партнерства между странами, которому в 2019 году исполнилось 70 лет.

Стороны подняли вопрос о захвате девяти иностранных судов военно-морскими силами Индонезии за нарушение суверенитета страны.

«На иностранном судне проживает около 87 граждан Индии и 20 из них были освобождены. Со своей стороны, МИД способствовал встрече посла Индии в Джакарте с задержанным экипажем», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Представители делегаций из Индонезии и Индии также затронули важные консульские темы по вопросам виз, вида на жительство, консульских механизмов, отслеживание безвизовых соглашений для дипломатических паспортов, введение налоговых деклараций для дипломатического корпуса и защиты граждан за рубежом.

Вторую двустороннюю встречу по вопросам консульских служб планируется провести в Дели в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита G20 в Осаке (Япония).

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