Москва, , 13:58 — REGNUM

Сегодня, 3 июля, президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами правительства. На совещании будут обсуждаться поручения главы государства, данные по итогам «Прямой линии». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Совещание Владимира Путина с членами правительства РФ Kremlin.ru

Читайте также: Путин поручил повысить выплаты по уходу за ребёнком

Путин поручил проверить законность применения статей о наркотиках

Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча состоится во второй половине дня и пройдет в открытом для прессы режиме.

«Президент Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам «Прямой линии», — добавил Песков.

Ещё одна тема, которую планируется обсудить, по словам пресс-секретаря главы государства, — это законодательное обеспечение реализации национальных проектов. С докладами по этому вопросу должны выступить вице-премьеры Антон Силуанов, Максим Акимов и Алексей Гордеев.

Также по теме: Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, очередная, 17-я по счёту, «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялась 20 июня 2019 года. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ немногим более четырёх часов. Всего он успел дать ответы на 81 вопрос. Всего на «прямую линию» поступило почти 1,5 млн. обращений.

Накануне, 2 июля, российский лидер утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 20 июня 2019 года. В частности, Путин поручил внести изменения в законодательство России, касающееся размеров ежемесячных выплат лицам, пребывающим в отпуске по уходу за детьми, а также провести анализ законности примения уголовных статей о незаконном обороте наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости