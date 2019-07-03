Москва, , 13:42 — REGNUM

Политическая ситуация как внутри Украины, так в международной сфере радикально изменилась, и это привело к тому, что Киев подталкивают к выполнению Минских соглашений извне вопреки настроениям в самой украинской столице. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Нам абсолютно некорректно проводить параллели между ситуацией, которая была накануне подписания Минских договорённостей, и сейчас. В целом ситуация поменялась внутри Украины, по периметру, международная ситуация поменялась», — заявил Килинкаров.

По его мнению, в настоящее время появился устойчивый запрос со стороны Франции и Германии на урегулирование ситуации на Донбассе. В целом интерес к Украине у международного сообщества изменился на фоне новых вызовов и нерешённых глобальных задач. Об этом свидетельствует то, что на саммите G20 тема Украины ушла на второй план.

«Хотят они (на Украине) этого или не хотят, но есть запрос на то, чтобы мир был установлен. Я думаю, что это было сделано под давлением. Ситуация сейчас поменялась и они должны были реализовать то, что должны были давным-давно», — отметил он.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о том, что Киев намерен полностью реализовать Минские соглашения. Первым шагом в этом направлении стало успешное разведение сил в Станице Луганская. Однако на фоне этого глава МИД Украины Павел Климкин самовольно отверг российскую ноту о возвращении задержанных украинских моряков, что вызвало раздражение президента Украины Владимира Зеленского.