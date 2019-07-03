Иваново, , 13:35 — REGNUM

Владимир Шарыпов избран мэром города Иваново, решение приняли депутаты Ивановской городской думы на заседании 3 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города

По итогам заседания комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Иванова на выбор депутатов были представлены два кандидата — действующий мэр Владимир Шарыпов и первый заместитель мэра Владимира Пигута. Каждый из кандидатов представил свою программу развития города.

В итоге большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Владимира Шарыпова. По информации издания «Частник», отказались участвовать в голосовании представители фракции КПРФ, которые заявили, что главу города должны избирать его жители прямым голосованием.

Церемония вступления в должность мэра состоится 5 июля.

Отметим, что Владимир Шарыпов занимает пост главы города с 15 ноября 2016 года. Первый срок его полномочий на посту — 2,5 года — истёк весной 2019 года. Новый срок полномочий Шарыпова будет ещё меньше и составит один год и два месяца, до истечения полномочий действующего созыва городской думы. Не исключено, что затем срок полномочий мэра Иваново увеличат до пяти лет — с таким предложением выступила депутат Ольга Белолапова.