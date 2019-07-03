Москва, , 13:26 — REGNUM

Украинские националисты как политическая сила не имеют представительства в Верховной Раде, однако киевским власти и без того проводят политику, полностью соответствующую их принципам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Украинские радикалы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они сегодня, может быть, не востребованы в том понимании, что они должны иметь своё представительство в парламенте. Но вопрос заключается в том, что позиция националистов в полной мере отображается в государственной политике, которую проводит официальная власть», — заявил Килинкаров.

Таким образом, безнаказанность действий националистов на Украине не является случайным эксцессом правоохранительной системы, и рассматривать ультраправых как маргинальную силу никак нельзя, подчеркнул он.

«Исключительно поэтому они не востребованы с точки зрения выборов. Для чего нужна, допустим, «Свобода», если более радикально выступает Порошенко? Вот и вся история», — отметил Килинкаров.

2 июля в Харькове националисты устроили перформанс, в ходе которого повесили у здания городского совета чучела депутатов, голосовавших за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. В полиции сообщили, что заявлений на проведение акции, в которой участвовали около 30 человек, не поступало.