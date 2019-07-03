Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM

Политическая осень-2019 в Свердловской области будет горячей. Об этом заявил политолог Андрей Мозолин корреспонденту ИА REGNUM.

Эксперт уточнил, что весной и осенью традиционно случается активизация политической напряженности, но на ближайшую осень повлияет и недавние «храмовые протесты».

«Мы получили прецедент: массовая активность людей может влиять на решения достаточно крупных субъектов, региональных властей и бизнеса. Это пример, который в Свердловской области будет использован и осенью. Пример со сквером показателен в следующем плане: «мы можем так же, и за это никому ничего не будет»», — сказал политолог.

Осенью ожидается рост социальной напряжённости, добавил эксперт.

Напомним, ранее глава Общественной палаты Екатеринбура Александр Косинцев заявил, что часть местных конфликтов имеют «федеральные причины». Население зачастую вымещает свою злобу на муниципальных властях, полагает главный общественник города

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