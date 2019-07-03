Москва, , 13:12 — REGNUM

Смена власти в Молдавии произошла совершенно легально, в результате чего в парламенте оказались люди, которых поддерживает и большинство граждан страны, США, Европа и Россия, это уникальный опыт, которым Молдова готова делиться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявила спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная в ходе международного форума «Развитие парламентаризма».

«Молдавский народ поставил жирную точку на предыдущем правящем режиме на парламентских выборах в начале этого года. Благодаря консолидированный позиции президента республики Молдова Игоря Додона партия социалистов и блока ACUM при массовой поддержке большинством молдавского народа, а также наших внешних партнеров нам удалось мирным и легитимным путем поменять власть. Роль России, хочу отметить, Евросоюза и США в поддержке становления новой власти, нацеленную на тесное парламентское сотрудничество как на Западе, так и на Востоке, конечно, неоценима», — заявила Гречаная.

Особенно она отметила власти РФ, которые поддержали коалицию, прошедшую в парламент Молдавии.

«Отдельную благодарность с этой высокой трибуны хочу выразить всему руководству РФ, отдельно (спикеру Госдумы) Вячеславу Володину, который первым официально поддержал новое парламентское большинство», — отметила Гречаная.

По ее словам, Молдавия стала примером совпадения интересов крупных региональных игроков ради блага отдельной страны, в результате чего в стране удалось совершенно легально сменить власть и политический курс.

«Сегодня Молдова пишет новую страницу своей истории, уникальную страницу потому как никогда еще правящая коалиция подавляющее большинство молдавского общества при полной поддержке всех внешних партнеров и друзей нашей страны. И это уникальный опыт, мы готовы делится нашим уникальным опытом также и в сотрудничестве с другими парламентами, обмениваться самыми эффективными инициативами и начинаниями», — заявила Гречаная.