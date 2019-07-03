Югорск, Югра, , 13:12 — REGNUM

В ХМАО разгорелся скандал из-за долгов главы города Югорска Андрея Бородкина по оплате социального найма служебной квартиры. Как выяснилось, задолженность за найм социального жилья стала неприятной неожиданностью и для некоторых жителей муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Бородкин Gov.admhmao.ru

Обвинения в адрес Андрея Бородкина в долгах муниципалитету, при доходах мэра Югорска за 2018 год более чем 4 млн рублей, были выдвинуты экс-депутатом местной думы Антоном Пантиным. Ответ не заставил себя ждать.

«В сетях стала активно обсуждаться «сенсация» о том, что у меня имеется задолженность за найм служебного жилья. Действительно, я упустил нюанс о том, что начисление платы за найм жилья приходит по отдельному счету и платежному документу. При этом все приходящие в мой адрес платежные документы за коммунальные услуги я оплачивал своевременно», — прояснил ситуацию Андрей Бородкин на своей странице в социальной сети.

Жительница города Югорска в комментариях пояснила, что не только мэр оказался в подобной ситуации, но и другие горожане.

«В прошлом месяце жители дома по ул. Менделеева, 43а также получили квитанции за социальный найм с долгами по 20−40 тысяч рублей. Причём ранее им квитанций никто не направлял. Люди, мягко говоря, испытали шок. И это далеко не единичные случаи. Раз вы уж сами, Андрей Викторович, столкнулись с подобной ситуацией, то наведите порядок в работе ваших служб», — пишет югорчанка.

Обсуждая ситуацию, почему в Югорске годами не бралась плата за социальный найм жилья, а потом о ней резко «вспомнилось», жители города заметили, что они платят за социальный найм 131 рубль с прописанного в квартире человека, а в самом состоятельном муниципалитете Югры, Сургуте, — лишь 110 рублей. Мелочь, а неприятно, резюмируют горожане в сети.